Futbolista del PSG revela que Neymar y Mbappé tienen privilegios en el vestidor

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando el PSG anunció las incorporaciones de Neymar y de Mbappé, dos de los jugadores más caros de la historia, el entrenador del equipo parisino tenía un principal objetivo: manejar los grandes egos que llegaban con lo que ya se encontraban en el vestidor.

Era evidente que ambos jugadores recién llegados recibirían un trato especial por parte del equipo, algo que no se confirmó hasta las declaraciones de su compañeroAdrien Rabiot, quien aseguró que tanto Neymar como Mbappé gozan de privilegios dentro del vestidor.

“Es un tipo muy fácil. Podría ser un poco más arrogante. Pero ese no es el caso en absoluto. Sabemos que tiene algunos privilegios, al igual que Kylian Mbappé. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno”, dijo para el diario francés L’Equipe.

Por último, Rabiot habló sobre el duelo de ida de los octavos de final de la Championsante el Real Madrid, equipo que señaló estará tratando de salvar la temporada.

“El Madrid va a querer salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen una gran experiencia en esta competición, que es menor en nuestro caso. En mi opinión, está en un 50-50”, finalizó.