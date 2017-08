Fundación Clooney abrirá escuelas para refugiados sirios

NUEVA YORK.- La fundación de George y Amal Clooney planea abrir siete escuelas públicas para refugiados sirios.

La Clooney Foundation for Justice anunció una nueva sociedad el lunes con Google, HP y UNICEF para proveer educación a más de 3.000 niños refugiados en Líbano.

El actor y su esposa, la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney, dijeron el lunes en un comunicado que su compromiso de destinar más de 2 millones de dólares para la educación de refugiados sirios pretende evitar que miles de jóvenes se conviertan en “una generación perdida”.

“Ellos han sido víctimas de la geografía y las circunstancias, pero eso no significa que no haya esperanza”, escribió la pareja en una declaración proporcionada a The Associated Press. “Nuestra meta con esta iniciativa es ayudar a niños refugiados sirios con una educación y ponerlos en camino a ser los futuros líderes que su generación necesita desesperadamente”.