Fuerzas Armadas no permanecerán todo el tiempo en las calles; Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el apoyo federal para aquellos estados con problemas de inseguridad y dijo que se equivocan quienes piensan que se quiere dejar que las fuerzas armadas permanezcan las calles todo el tiempo.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Osorio Chong sostuvo que las Fuerzas Armadas no han abandonado su responsabilidad en Tamaulipas, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Durango, Quintana Roo, Baja California Sur.

“Nosotros tenemos en total, en la Comisión Nacional de Seguridad, 40 mil en personal, pero de eso a que estén en todo el país”, precisó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, “ni ellos, ni los militares. Ni ellos, ni quienes por los que están pensando que se quiere dejar a nuestras fuerzas federales, armadas, en el país todo el tiempo, están equivocados. No da, no alcanza y no es esa la visión de este gobierno”, añadió.

Sobre el robo de combustibles en Puebla, aclaró que las autoridades federales van con toda la fuerza contra quienes cometen ese delito, por lo que pidió a la población hacerse a un lado.

“Si defienden (a ‘huachicoleros’) que se hagan a un lado porque vamos por ellos. Estamos solucionando esto, pero no con curitas, sino más a fondo”, aseguró el funcionario federal.

Cuestionado sobre la posibilidad de aplicar el estado de excepción en la entidad poblana, comentó que “se están considerando muchas cosas. Lo que sí es que no pueden seguir así, (…) están corriendo peligro su vida (…) Por eso es el llamado a la población, porque sí vamos a ir por estos delincuentes”.

El titular de la Segob fustigó también a quienes se oponen a la Ley de Seguridad Interior, que permitirá dotar de seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas.

De quienes dijo, “están contra nuestras Fuerzas Armadas, y no conocen la realidad ni la que viven los militares, los marinos, los policías federales, ni tampoco la realidad que está en esas colonias y en esas comunidades”.

A pregunta expresa del periodista, se refirió a Andrés Manuel López Obrador, al recordar que el tabasqueño ha hecho “comentarios verdaderamente irresponsables” contra las Fuerzas Armadas.

En materia migratoria, el responsable de la política interna del país indicó que el apoyo a los connacionales se realiza de forma integral y como lo que son: unos mexicanos de primera.

“Entonces se está viendo hacia todos los ángulos, se está atendiendo integralmente, pero los que regresan que ahora son muchos menos los que se van que los que vuelven, se les está dando una atención como mexicanos de primera que son”, expuso.

Miguel Ángel Osorio Chong estimó que la elección de 2018, será muy competida; “ojalá, por la democracia, pero ojalá y lo más importante, el que gane, ganó, y el que pierda que asuma y apoye a quien ganó”.

Resaltó que eso es algo que “no ha sucedido en las últimas elecciones, que solo festejamos a las instituciones cuando nos dan la victoria, cuando hay un fallo de un Tribunal dicen, les denomina algo, incluso los insulta, y cuando le es favorable una determinación entonces les aplaude”.

Osorio Chong indicó que “no podemos estar en esa circunstancia, hay que respetar nuestras instituciones. Cobró vida las instituciones a lo largo de nuestra historia, creo que hay que respetarlas, hay que fortalecerlas y no solamente cuando nos es favorable aplaudirles”.