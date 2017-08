Frontera, segura para el Huracán Harvey

Laredo no se encuentra en la posible área de impacto mayor del huracán

LAREDO, TX.- La región de Laredo debe de sentirse segura porque el Centro Nacional de Huracanes ha difundido que Laredo no se encuentra en la posible área de impacto mayor del huracán. Sin embargo, Harvey es un evento mayor para Texas y aunque Laredo no será impactada directamente, en cualquier momento durante el evento una mala decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, comentó el vocero de la policía Joe Baeza.

El Jefe de Bomberos -Chief-Steve Landín, quien además indicó a pesar que no esperamos mayor impacto directamente, dijo que sí hay que estar atentos, no salir a carretera si no es necesario ‘pero estamos preparados para ayudar a las comunidades y ciudades cercanas que busquen refugio’. “El mensaje principal de la ciudad de Laredo es que se sepa la comunidad que estamos listos para recibir hasta 5,000 personas que requieran refugio”, comentó el Jefe de Bomberos.

“Además de lo especificado, es importante que el público sepa que habrá una línea abierta, el 311 para información y eventos de soporte, pero para casos de verdadera emergencia, y solo en esos casos la línea 911, que son los números de respuesta de emergencia”, subrayó el alcalde Pete Saenz.

Así mismo Tano Tijerina, juez del Condado de Webb, refirió hay un terreno disponible en la Carretera 59 con capacidad para 120 cabras, 200 corderos, 200 gallinas, 200 conejos, y 20 caballos.

Tijerina confirmó la llegada de personas del norte a Laredo.