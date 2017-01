Frontera de EU no esta cerrada a exportaciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.-La frontera de Tamaulipas con Estados Unidos no está cerrada a la exportación de productos vegetales y animales, por lo que los productos que envía nuestro estado a ese país, siguen cruzando sin ningún problema hacia el vecino país del norte, dijo Gonzalo Alemán Migliolo.

“Les seguimos enviando cítricos, cebolla, tomate chile, productos de escama como huachinango y negrilla, además de continuar con la exportación de becerros, sin ningún problema”, destacó el Secretario de Desarrollo Rural.

Además de ello Tamaulipas continúa enviando a Estados Unidos carbón vegetal y productos de sábila en donde no ha habido ninguna restricción por lo que categóricamente podemos señalar que la frontera con Estados Unidos sigue abierta para la exportación de todos estos productos.

El funcionario estatal señaló lo anterior luego de ser consultado a cerca de la actualidad en materia de exportación de productos agrícolas y pecuarios desde nuestro estado, luego del inicio del mandato presidencial de Donald Trump.

Lo que sucedió con un envío de ganado el pasado viernes, fue el hecho de que los inspectores del USDA no se presentaron a laborar y por lo tanto, al no haber revisión este ganado no pudo cruzar la frontera, “pero eso ya se ha solucionado y ahora todo avanza con normalidad”, señaló.

Indicó que el caso de la exportación de aguacate proveniente del estado de Jalisco, así como un cargamento de limón amarillo proveniente desde Argentina y que pretendía llegar a Estados Unidos, son casos aislados que no han afectado a las exportaciones en Tamaulipas.

“Nosotros seguimos enviando el limón italiano por Montemorelos, Nuevo León, aprovechando la maquinaria especializada en revisión de un particular en ese lugar, además de ello se siguen enviando por nuestras fronteras infinidad de productos que no han sufrido ninguna restricción por parte del gobierno estadunidense”, sostuvo.

El funcionario estatal dijo también que en estos días, habrá que estar muy al pendiente de lo que se pueda lograr en los acercamientos que ya han autoridades de nuestro país con las de Estados Unidos.

“Esperemos que se lleguen a buenos acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio o de lo contrario, que estemos bien preparados para aprovechar otras oportunidades que puedan surgir con otros países en el mundo”, concluyó.