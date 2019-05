Frida Sofía responde y llama cobardes a su ex y a Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía respondió a las declaraciones de su exnovio Christian Estrada, quien aseguró que la hija de Alejandra Guzmán estuvo embarazada y abortó.

Quien es ahora señalado como la manzana de la discordia entre Guzmán y Frida Sofía, aseguró para el programa «Un nuevo día» que estuvo muy enamorado de la modelo de 27 años durante los 6 meses que duró su amor, y que después se enteró que Frida estaba embarazada.

«Frida estuvo embarazada… Ella me lo dijo, yo estaba de vacaciones, pero en ese entonces Frida y yo ya no estábamos juntos», aseguró.

Luego de estas declaraciones de Estrada, quien además reiteró que no mantiene ninguna relación sentimental con Alejandra Guzmán, Frida Sofía posteó una imagen de María Félix con un contundente mensaje para Christian y para su madre Alejandra Guzmán.

«HABLA CON HECHOS O CÁLLATE #showmethemoney aveces el NO CONFIAR ES TU MEJOR TESTIGO Ojalá y «desmientas» TODO! Pero esto no se trata de ti #trepador, tu solamente serás uno de los muuuuchos … suerte @bcire_mexico y @laguzmanmx trate de amarte, protegerte y quererte pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. #PRUEBAS me duele y me da pena pero hasta aquí. #Cobardes», se lee.

En sus historias de Instagram, Frida le envió un ultimátum a su madre:

«Habla o lo hago yo».