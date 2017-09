‘Frida’, la perrita más famosa de México ya tiene su piñata

CIUDAD DE MÈXICO.- El taller fabricante de piñatas más famoso de México, también hace su aportación por los damnificados del sismo que sacudió el centro del país, se trata de una piñata de uno de los personajes que han cobrado más notoriedad en esta catástrofe, la perrita ‘Frida’, que además de estar en calcomanías, tatuajes y memes, es hoy una pieza artesanal que se está vendiendo como ‘pan caliente’.

Javier Ávalos Ramírez habló con HuffPost México de esta iniciativa que nace en el popular negocio del centro de Reynosa, Tamaulipas.

Nosotros quisimos hacer la pieza como un homenaje a la perrita, no tenemos la intención de que se tome como un artículo para golpear”, explicó Javier.

Las ganancias obtenidas por ‘Frida’ se irán para apoyar a los mexicanos en desgracia, tras los dos sismos que han perjudicado a muchas familias.

La piñata prototipo tiene una altura de 1.10 metros y un costo de 500 pesos.

Hemos recibido muchos pedidos, no solo en Reynosa, también en Ciudad de México, Chiapas y otras partes de Tamaulipas”, dice emocionado Javier.

Ya la gente la pidió, para tenerla y hasta para los cumpleaños”, comenta el artesano piñatero.

La naturaleza de la piñata es romperla con un palo y sacar los dulces que lleva en su interior.

A mí no me gusta pegarle a mis piñatas, son mis obras y se me hace muy feo darles”, explicó el artesano.

Es como los niños que quieren un Mickey Mouse o un superhéroe, lo quieren en su cumpleaños como una figura de sus personajes, no es que los quieran a golpear y ‘Frida’ pues es para recordar a la perrita”, comenta Javier.

La piñatería Ramírez siempre está en los temas de actualidad que provocan reacciones no solo en México, sino más allá de sus fronteras.

Fuente: Excelsior