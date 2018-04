Frena Contraloría campaña en los vehículos oficiales

CIUDAD VICTORIA,TAM.- En el desarrollo de la campaña política vigente, los vehículos oficiales pertenecientes a cualquiera de las dependencias oficiales, deben evitar portar logotipos relacionados a campañas de cualquier candidato, advirtió Mario Soria Landero.

“Se tiene que ser respetuosos de la ley, todo aquello que no comprendamos o que no sepamos que pudiera violar algún reglamento o algún ley es Bueno preguntar, y si preguntamos ya no caemos en un supuesto de violación”, destacó el Contralor Estatal.

En teoría debe respetarse todo tipo de imágenes pudieran aludir a un candidato o que se identifiqué políticamente con alguien, en este caso si existen personas que usen vehículos oficiales con algún logotipo se le va invitar a retirarlo si los vehículos son particulares ahí uno debe respetar y no hacer comentarios al respecto, agregó.

Aquí la base es el respeto, si respetamos la ley va hacer un período de elecciones más tranquilo, álgido en el sentido de que cada quien va a Trabajar en lo suyo y más tranquilo en cuanto a confrontaciones y a quejas, señaló.

Dijo que por el momento, de parte de Contraloría no se ha hecho ninguna recomendación por escrito o de manera oficial a los funcionarios, pero adelantó que habrá de hacerles llegar un exhortó en ese sentido, para que se respete la ley y prevalezca el orden en el proceso electoral.

Destacó que cualquier imagen o logotipo que pueda ser relacionado a una campaña política y que pueda ser exhibida en vehículos oficiales, deberá de ser retirada por parte de quienes tengan bajo su responsabilidad la unidad.

Comentó también que desde la Contraloría Gubernamental se trabaja todos los días, es el rol natural, en el recibimiento de quejas, sobre la tramitación de procesos en la prestación de diversos servicios o trámites.

En este sentido dijo que se han hecho amonestaciones o suspensiones de empleados, debido a la mala atención que han ofrecido a los ciudadanos que realizan algún trámite.