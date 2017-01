Frases con las que Trump define su futuro gobierno

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump, ofreció hoy desde la Trump Tower en Manhattan, su primera conferencia de prensa como presidente electo de Estados Unidos.

Esto fue lo más relevante sobre lo que dijo de México, el muro, Rusia y Putin, entre otros temas.

MÉXICO

“Me encanta México, México se ha portado excelente, respeto mucho al gobierno y la gente de México. Su gobierno es excepcional, no los responsabilizo a ellos por lo que le ha pasado económicamente a nuestro país, eso es culpa de nustros gobernantes. México solo sacó provecho de una situación”.

EL MURO

“No quiero esperar un año y medio. Vamos a empezar a construirlo. México de alguna forma nos reembolsará. Ellos nos reembolsarán lo que cueste el muro. Eso va a pasar”.

COMERCIO

Habrá un fuerte impuesto fronterizo para estas compañías que están dejando el país y que se salen con la suya”.

VLADIMIR PUTIN

“Si a Putin le gusta a Donald Trump, eso es una ventaja, no una desventaja. No sé si tendré una buena relación con Vladimir Putin, espero que sí, pero es muy posible que no”.

HACKEO RUSO

“‘Hackear’ es malo, no tendría que haber ocurrido (…)En lo que respecta al hackeo: Creo que fue Rusia”.

PRESUNTO INFORME RUSO SOBRE TRUMP

“Una cosa como ésta nunca debería haberse escrito, nunca se debería haber tenido y nunca se debería haber difundido”.

SUS NEGOCIOS

“Don y Eric [sus hijos] estarán liderando la compañía”.

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

“Los únicos a los que les importa mi declaración de impuestos es a los periodistas”, dijo.

EMPLEOS EN EU

“Seré el mayor productor de empleos que Dios haya creado”.

AL REPORTERO DE CNN

“Tú no, tú no. Tu medio es terrible. ¡Cállate!, ¡cállate!. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes (divulgan) noticias falsas”.