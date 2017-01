Francia gana el certamen de Miss Universo

ESTADOS UNIDOS.- Iris Mittenaere, de Francia, se convirtió en la ganadora del certamen Miss Universo.

Con 24 años de edad, Iris está graduada en cirugía dental.

El segundo lugar fue para la sorprendente Raquel Pelissier, de Haití; mientras el tercero fue para la colombiana Andrea Tovar.

Tailandia, Kenya y Filipinas, entre las 6 finalistas

A la ronda de las preguntas avanzaron junto con las tres finalistas Chalita Suansane, de Tailandia; Mary Were, de Kenya; y Maxine Medina, de Filipinas; quienes ya no lograron estar entre las tres últimas finalistas.

No hubo confusión

Steve Harvey, quien en la edición de diciembre de 2015 se confundió al momento de nombrar a la finalista y dio pie a una infinidad de memes en las redes sociales, no cometió el error en este año.

México, entre las 9 finalistas

Kristal Silva, representante mexicana, quedó en la lista de 9 finalistas, aunque no pudo avanzar a la ronda de 6, en donde tuvieron que responder preguntas.

Deshauna Barber, de Estados Unidos; y Siera Bearchell, de Canadá, acompañaron a México en el bloque de las 9 finalistas