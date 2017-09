Fox prepara película de X-Force ¡Deadpool liderando al equipo!

CIUDAD DE MÉXICO.- La noticia que todos los fans de Marvel habíamos estado esperando: Fox ha declarado que Drew Goddard será el encargado de escribir y dirigir X-Force, la película spin-off de X-Men que gira alrededor de Deadpool y Cable, dirigiendo a los Black Ops, un grupo de mutantes mucho más despiadados y sanguinarios que los X-Men. Kinberg, Ryan Reynolds y Lauren Shuler Donner serán los productores de este nuevo ambicioso proyecto.

Deadpool será la pieza central de la X-Force, aunque Cable también será de gran importancia dentro de este “nuevo” Universo Cinematográfico.

El que Drew Goddard haya sido fichado por el estudio es un gran acierto para Fox, pues además de ser la mente creativa detrás de la serie de Daredevil en Netflix, Goddard escribió el guión de la cinta The Martian, de Ridley Scott. Esto agradó tanto a Fox que incluso lo habían fichado como el director de la película, aunque el nombre de Scott terminó teniendo mucho más peso.

Asimismo, antes del acuerdo entre Marvel y Sony, Goddard había sido fichado para desarrollar la cinta de The Sinister Six, un spin-off de las dos películas de The Amazing Spider-Man.

Si bien no sabemos cuál será la alineación final de la X-Force, algo es oficial: Fox planea explotar con creces la franquicia de su Universo mutante. El próximo estreno sería Deadpool 2, con Ryan Reynolds y Josh Brolin abriendo el camino a este nuevo filme. Al poco tiempo tendríamos X-Men: Dark Phoenix.