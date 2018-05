Fox anuncia la cancelación de Lucifer luego de tres temporadas

CIUDAD DE MÉXICO.-La serie de televisión Lucifer, inspirada en los personajes de Neil Gaiman provenientes de The Sandman, ha quedado oficialmente cancelada luego de tres temporadas al aire.

En 2015 la serie protagonizada por Tom Ellis consiguió el visto bueno de Warner Bros. en medio de un boom mediático que la llevó a debutar en enero 2016 dentro de la programación de Fox. La serie formó parte de los nuevos proyectos de DC / Vertigo en live-action donde también se encontraba Supergirl y Legends of Tomorrow.

El drama del diablo se centró la vida de Lucifer, un ángel caído y el Señor del Infierno, que trabajó con el Departamento de Policía de Los Ángeles para derrotar a los criminales de la Tierra. Tom Welling, quien había interpretad a Clark Kent en Smallville, se unió al elenco para la tercera temporada.

Fue precisamente el protagonista de la serie el primero en pronunciarse sobre la cancelación. Además se mostró sorprendido por la respuesta de la gente en redes sociales.

It has been the most amazing experience over the past 3 years playing Lucifer and falling in love with you, the fans. It fills me with great sadness to confirm the rumours that some of you have been asking. Fox has indeed cancelled #lucifer I’m so sorry guys. #gutted

— tom ellis (@tomellis17) May 11, 2018