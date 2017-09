[FOTO] Messi presume atrevido tatuaje en el abdomen

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tatuajes están de moda entre los futbolistas. Uno de los abanderados de está lógica es Lionel Messi, quien exhibió el nuevo dibujo con el que cuenta su cuerpo.

Para esta ocasión, el crack del Barcelona optó por tatuarse los labios de su esposa Antonella Rocuzzo en la zona inferior del vientre, efigie que se suma a las múltiples que adornan la anatomía de la ‘Pulga’.

La imagen donde se observa el tatuaje fue socializada por el propio jugador y el club culé en redes sociales tras la victoria que obtuvieron el sábado ante el Espanyol.

👑 Another one for the collection… ⚽️#Messi pic.twitter.com/DYJLCIxla1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 de septiembre de 2017