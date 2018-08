‘Fornite’ estrena las “grietas portátiles” y modo de juego temporal

CIUDAD DE MÉXICO.-Epic Games implementó una nueva actualización para ‘Fornite’, la llegada de un nuevo objeto que permite a los jugadores aprovechar las “grietas” de una manera novedosa.

En el modo Battle Royale ahora se podrán utilizar las “grietas portátiles”, que se podrán utilizar de inmediato desde el inventario y transportan al personaje al cielo para descender en caída libre.

Al activar el objeto, permanecerá activo por 10 segundos, por lo que otros jugadores pueden entrar en ella. Su rareza es de carácter “épico” y se podrá encontrar en cofres, máquinas expendedoras, suministros y botines.

The Rift-To-Go is the new item dropping into Fortnite Battle Royale. It’s your ace in the hole, creating a Rift for yourself and allies. Escape danger or dive into it!

Now available in-game. pic.twitter.com/lU9upQj181

— Fortnite (@FortniteGame) 23 de agosto de 2018