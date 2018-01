Florinda Meza no piensa en bioserie de “Chespirito”

CIUDAD DE MÉXICO.- En una época plagada de bioseries, una que muchos podrían esperar que se realizara sería la de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, sin embargo su viuda admite que eso es algo que no cree se pueda realizar en breve.

Aunque admite que la vida de su esposo fue interesante en muchos sentidos, confesó que de momento ella está enfocada en otros proyectos, como levantar una obra de teatro.

“No he tenido tiempo de pensar en eso (la serie biográfica), pues he estado inmersa en otros proyectos como mi canal de Youtube, además estamos viendo echar a andar una obra de teatro que me interesa mucho”, dijo.