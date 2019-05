Florinda Meza habla de las infidelidades de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ocurrida el 28 de noviembre de 2014, se habló mucho de sus coqueteos con otras mujeres, por lo que hoy Florinda Meza revela cómo enfrentó la situación durante su matrimonio con el comediante.

Mediante una platica con el youtuber «El escorpión dorado», espacio que aprovechó para promocionar su nueva película “Dulce familia”, Doña Florinda confesó que sabía de las salidas nocturnas de su marido; sin embargó, lo enfrentó porque él mismo se lo pidió.

“A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga. Yo sabía que ‘El tigre’ no dejaba pasar una y que en esas reuniones de comida que se alargaban tanto seguramente había muchachas, digo para alegrarse las pupilas. Yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, oía el motor del coche y rápidamente me metía al cama y me hacía la dormida”.

La actriz prefería fingir que no se daba cuenta de Chespirito llegaba tarde, pero un día él se hartó de la situación y a la fuerza la despertó para reclamarle su falta de interés. “Llego tardísimo y te encuentro dormida… Tú no sabes si vengo de andar con viejas o no, ni me tomas en cuenta”, pero Florinda resultó más lista respondiendo: “hablamos mañana, déjame dormirme”.

Aún siendo casado, Roberto enamoraba a Florinda

La relación entre ambos comediantes surgió en la década de los 70’s. Chespirito se separó de Graciela Fernández, quien en ese tiempo era su esposa y con quien tuvo seis hijos. Aquellos 23 años de matrimonio llegaron a su fin cuando ambos se enamoraron; sin embargo, formalizaron hasta el 2004.

Florinda sabía que él estaba comprometido, y que además era su jefe, lo que volvía sus cortejos algo inapropiado; sin embargo, Roberto se empeñó a enamorarla entregándole diario una flor. Funcionó, los dos no se separaron hasta la muerte del creador de El Chavo del Ocho.