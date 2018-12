‘Florecen’ los panteones en vísperas de Navidad

NUEVO LAREDO, TAM.- En vísperas de la Navidad, algunos neolaredenses acuden a visitar a sus difuntos en el Panteón Antiguo Municipal, los visitantes les compran flores y aprovechan las vacaciones decembrinas para visitarlos.

En menor cantidad al Día de Muertos, las tumbas son visitadas y adornadas para festejar la Navidad con los que ya se fueron.

Los deudos compran flores de Nochebuena, mini arbolitos que adornan con esferas; globos con muñecos de nieve y escarchas de colores.

José Rodríguez, acudió este viernes al panteón para visitar la tumba de sus padres, lo cuales ya tienen más de 10 años de fallecidos y a los cuales recuerda durante esta temporada navideña.

“En esta época del año me da mucha nostalgia y recuerdo mucho a mis viejitos, por eso vengo días antes de Navidad para estar un rato con ellos, en estos días se me hacen muy tristes porque recuerdas a los seres querido que ya no están con nosotros”, expresó el señor quien acudió al panteón a dejar unas flores a sus padres.

Fernando Hernández Laurel, coordinador de Organismos Municipales Externos de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios dijo que durante esta época del año la visita a los panteones municipales es de manera normal, pues no registran un incremento significativo como el Día de las Madres o Día de Muertos.

“En esta temporada navideña a veces vienen los paisanos que residen en Estados Unidos, por eso hay algunos días que se observa un ligero incremento en la afluencia de personas en los panteones, ya que aprovechan su estancia para visitar a sus seres queridos”, señaló. Hernández Laurel agregó que los panteones municipales están abiertos los 365 días del año en un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y sábados de 8 a 1 de la tarde.