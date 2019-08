Fiscales recomiendan cerrar caso contra Neymar por violación

Las fiscales de Sao Paulo, Flávia Merlini y Estefânia Paulin, coincidieron con la decisión de la policía de no presentar cargos contra el futbolista de 27 años.

El astro brasileño Neymar saluda a los aficionados durante el torneo juvenil Neymar Jr's Five en Praia Grande, Brasil, el sabado 13 de julio de 2019. [AP]

SAO PAULO.- Un juez brasileño aceptó la recomendación de la fiscalía para archivar la investigación contra Neymar por una acusación de violación, argumentando que el caso carece de pruebas.

Las fiscales de Sao Paulo, Flávia Merlini y Estefânia Paulin, coincidieron con la decisión de la policía de no presentar cargos contra el futbolista de 27 años. La jueza Ana Paula Vieira de Moraes dio la orden de cerrar el caso la noche del jueves.

La modelo brasileña Najila Trindade acudió a la policía de Sao Paulo para acusar a Neymar de haberla violado en mayo en un hotel de París. Ninguna denuncia fue presentada ante la policía francesa. The Associated Press no identifica por su nombre a las presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que ellas mismas hagan públicas sus identidades, lo cual Trindade hizo en varias entrevistas.

Neymar, quien negó la acusación y sostuvo que sus relaciones fueron con consentimiento, reaccionó aliviado por la decisión

“Para ser honesto, no puedo decir que estoy contento, más bien aliviado. Esta cicatriz me hará recordar que los seres humanos pueden hacer cosas buenas, pero también las peores”, escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

El delantero se encuentra en Francia, donde juega para el club Paris Saint-Germain.

«Hemos decidido a favor de archivar el caso dado que no hay evidencia suficiente», señaló Merlini en una conferencia de prensa. «Eso no significa la absolución. Aún existe la posibilidad de que el juez reabra la investigación».

Pocos casos en Brasil han sido reabiertos una vez que la policía y la fiscalía sugieren que sea archivado.

Paulin agregó que la modelo no presentó ninguna de la evidencia que aseguró tener, incluyendo un video que presuntamente demostraba que el jugador la agredió.

“La investigadora de la policía le solicitó que conectara su teléfono a una computadora a fin de poder ver el video, pero ella (Trindade) no quiso hacerlo. También se rehusó a entregar su teléfono, y después afirmó que le había sido robado», detalló Paulin.

La fiscal añadió que la única herida que Trindade presentaba era en un dedo.

«El reporte de un médico privado presentado por la acusadora no pudo demostrar lesiones que demostraran que la mujer había sido violada,» sostuvo Paulin. «Los golpes y el enrojecimiento (en la piel de Trindade) ocurrieron para satisfacción de ambas partes»

Los representantes de Neymar y de Trindade no respondieron a una solicitud de la AP en busca de declaraciones sobre las conclusiones de las fiscales de Sao Paulo.

La policía de Sao Paulo sigue investigando si Trindade presentó una acusación falsa de violación.

Las autoridades interrogaron a Trindade tres veces con respecto a sus acusaciones. Otras 12 personas también fueron interrogadas. El mismo Neymar tuvo que rendir su declaración por cinco horas a mediados de junio.

Neymar, mientras tanto, continúa bajo investigación en un delito cibernético relacionado con las acusaciones de Trindade. Después que la modelo presentó cargos por violación, el jugador publicó imágenes y mensajes de la acusadora sin autorización a través de sus cuentas de redes sociales, una posible violación a la privacidad en internet.

El astro de la selección brasileña, que también testificó en esa pesquisa en Río de Janeiro, dijo que las imágenes fueron publicadas por su equipo de prensa.