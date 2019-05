Firmará México pacto con el Fondo Monetario Internacional para combatir pobreza

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmarán un acuerdo a corto plazo en materia de combate a la pobreza, defensa del medio ambiente e igualdad de género, bajo un nuevo enfoque.

«Quedamos que se va a trabajar un nuevo acuerdo con este enfoque para suscribirlo en el mediano plazo, combate a la pobreza, defensa del medio ambiente, igualdad de género y es posible que se firme un documento con un nuevo enfoque».

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López Obrador se refirió a su encuentro con Christine Lagarde, directora del FMI, organismo internacional que como oposición, el político tabasqueño criticó por solapar la corrupción y dictar las llamadas reformas estructurales.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que este tipo de organismos están cambiando, por lo que ya hay una nueva relación.

«Como país soberano exigimos nuestro derecho de definir nuestras políticas y si en estos temas podemos coincidir pues tenemos relaciones con todos ¿porque no coincidir si el FMI busca combatir la pobreza? ¿Por qué no coincidir si el FMI apuesta al desarrollo sustentable? ¿Por qué no coincidir si el FMI se pronuncia por la igualdad de género? En eso estamos totalmente de acuerdo y es la nueva relación», dijo.