Finalmente… este el nuevo Samsung Galaxy S8

CIUDAD DE MÉXICO.- Samsung debe aprender a guardar mejor sus secretos, aunque tampoco tienen toda la culpa: ni Apple es capaz de mantener bajo llave los diseños de sus iPhone.

Sea como fuere, el popular ‘leaker’ Evan Blass ya ha mostrado el diseño final del Samsung Galaxy S8, su nuevo teléfono.Como cabía esperar, es un diseño renovado, sin botón físico en el frontal y con una pantalla al estilo del modelo Edge de la gama Galaxy, pero con muchos menos bordes arriba y abajo.

Por la foto, se aprecia un cuarto botón que acompaña a los dos de volumen y al de encendido y apagado.

¿Se trata de un botón dedicado a la nueva inteligencia artificial que vendrá integrada en los nuevos teléfonos de Samsung? No está confirmado, pero es lo que sospechan numerosos medios estadounidenses.

Lo que no se ve en esta fotografía es que el S8 tendrá puerto de auriculares estándar, el jack de 3.5 de toda la vida. En unas fotografías obtenidas por BGR.com, se aprecia que en la parte inferior hay un altavoz, el cargador USB-C (el nuevo estándar tras el microUSB) y el susodicho puerto para cascos.

El resto de detalles siguen en el aire. Es muy probable que haya dos versiones, un S8 y un S8 Plus con una pantalla algo más grande (5,7 pulgadas frente a 6,2 pulgadas) y que el sensor de huellas dactilares se haya pasado a la parte trasera.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) 1 de marzo de 2017