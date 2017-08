Filtran imágenes del Samsung Galaxy Note 8 que confirma una enorme pantalla

CIUDAD DE MÉXICO.- Falta menos de un mes para la presentación del Galaxy Note 8, el teléfono de Samsung que busca dejar atrás la “explosiva” imagen que dejó su versión anterior. Si bien ya se han filtrado muchos detalles del dispositivo, que de fondo cambiará poco con respecto al modelo del año pasado, no habíamos visto una imagen clara de la terminal… hasta ahora.

El famoso filtrador Evan Blass publicó las primeras imágenes del Galaxy Note 8, mostrando que la frase que acompaña a la invitación del próximo unpacked, “hacer cosas más grandes”, tiene una razón de ser: el dispositivo será enorme. Además se muestra que tendrá doble curvatura en su pantalla, conocida como Infinity Display.

La segunda imagen muestra que, además del clásico tono negro, veremos una versión del Galaxy Note 8 con tonos dorados.

