Filtran imagen del Nokia 8, con sistema de cámara dual Carl Zeiss

CIUDAD DE MÉXICO.- El siempre confiable informante Evan Blass lo ha hecho una vez más y ha filtrado una imagen con el diseño completo de la nueva colaboración entre Carl Zeiss y Nokia, el Nokia 8 que integrará la óptica de la compañía alemana en un sistema de cámara dual.

De acuerdo al reporte completo de Venture Beat, el Nokia 8 será lanzado el próximo 31 de julio con una pantalla QHD de 5.3 pulgadas (2560×1440), procesador Snapdragon 835 y un sistema de cámara dual con dos lentes de 13 megapíxeles y la óptica de Carl Zeiss.

El equipo contará con variantes de 4 y 6 Gb de RAM, integrando 64GB de almacenamiento interno y una versión pura del Android 7.1.1 Nougat.

This is the Nokia 8 https://t.co/YUUbFOgbBX pic.twitter.com/xrHBRx4H8I

— Evan Blass (@evleaks) 17 de julio de 2017