Filtran guión de “Game of Thrones” y episodios de series de HBO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que HBO confirmara que sufrió un ciberataque, en internet se filtró información sobre sus series, incluida la exitosa “Game of Thrones”.

De acuerdo con “Entertainment Weekly”, los “hackers” obtuvieron 1.5 terabytes de información de la compañía.

Entre lo que ya apareció en internet están episodios aún sin estrenar de “Ballers” y “Room 104”, además hay material escrito que se cree es del próximo capítulo de “Game of Thrones”.

Los “hackers” anunciaron que habrá más filtraciones pronto.

La compañía confirmó en un comunicado que sufrió un ataque y los “hackers” robaron información; sin embargo, no se ofrecieron detalles de los datos robados.

El pasado abril, Netflix sufrió un ciberataque que terminó con la filtración de episodios de la temporada 5 de “Orange is the new black”.