Filtran el nuevo capítulo de Game of Thrones antes de su estreno

Inesperadamente, el próximo episodio de Game of Thrones se subió a un hilo en Reddit. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- A principios de esta semana HBO informó que unos piratas informáticos habían robado 1.5 terabytes de datos internos, incluyendo los guiones del tercer y cuarto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, además de varios capítulos sin emitir de otros de sus shows.

A pesar de lo mediático del robo de información, los hackers solamente habían publicado los guiones y algunos episodios de las nuevas series de HBO; pero del cuarto episodio (“Brace yourselves”), que se emitirá este domingo 6 de agosto, no se había visto nada. Muchos especulaban que los ladrones podían tener miedo de soltar el capítulo completo, porque eso sí era un enorme lío legal que, de descubrirse su identidad, podía mandarlos a prisión.

El capítulo puede verse en baja calidad e incluye una marca de agua que indica que es una copia interna de HBO. A pesar de que han intentado borrar los enlaces, los usuarios de Reddit siguen subiendo nuevos links a nuevas plataformas donde puede verse el episodio, incluyendo Vimeo, donde ya fue borrado.

Lo más sorprendente de todo es que The Verge confirmó que la nueva filtración salió por medio de alguno de los socios de distribución de HBO y no está relacionada con el robo de inicios de semana. Lo cual sólo comprueba que los datos internos del canal propiedad de Warner no están en manos muy seguras.

Fuente: Código Espagueti