Filmarán película sobre la vida de Michael Jackson

El nombre tentativo de la producción será “Searching for Neverland”. [Agencias]

ESTADOS UNIDOS.- El canal de televisión Lifetime reveló que se encuentra en preparativos para realizar la película biográfica de Michael Jackson, la cual estará basada en declaraciones de los guardaespaldas del cantante, quienes compartirán sus experiencias con el “Rey del Pop”.

El nombre tentativo de la producción será “Searching for Neverland” y se planea que capture los últimos años de la vida del cantante, contados a través de las vivencias de sus guardaespaldas de confianza, Bill Whitfield y Javon Beard.

La historia estará basada en el libro de ambos, “Remember the time: Protecting Michael Jackson in His Final Days”, en el que narran como protegían a la familia Jackson hasta el día de la muerte del cantante en 2009.

Las grabaciones para “Searching for Neverland” iniciarán en febrero en Los Ángeles, el filme será producido por Suzanne de Passe y lo dirigirá Dianne Houston, según información de E!News.

El papel protagónico lo tendrá el imitador de Jackson, Navi, quien hará su debut como actor en la filmación, Chad L.Coleman, actor de la serie “The Walking Dead”, también participará en la cinta, interpretará a Bill Whitfield.