Filemón García, un mexicano que salió de la lista negra de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2012 fue acusado de formar parte de la red de lavado de dinero. Dos años después, la Procuraduría General de la República (PGR) lo exoneró del delito. En 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) lo sacó de su lista y hoy en día tiene liberadas sus cuentas y está a punto de recuperar su visa como inversionista para entrar a Estados Unidos.

“Yo tengo todo libre. Hoy en día lo único que estoy haciendo es en el consulado checar todo lo que se tiene que hacer para entregarme mi visa porque yo tenía visa de inversionista. Se me está pidiendo información adicional. Es lo único que me falta, ya puedo mover mi dinero en Estados Unidos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Filemón García, director general de la casa de cambio Prodira ubicada en Zacatecas, presume que pudo convencer sin abogado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que no tuvo vínculos con el crimen organizado y hoy su principal batalla es con los bancos mexicanos que no quieren tener relación financiera con él.

Ante esto, García explicó que “algunos bancos pequeños y uno grande” ya se ha acercado para poder realizar operaciones financieras en México, y confía en que en algunos meses su situación regrese a la normalidad.

El empresario explicó que la autoridad estadounidense fue muy abierta a atender su caso; sin embargo, resaltó que es un tema muy complicado que tuvo implicaciones morales y financieras para él y su familia.

“Le pedí al Tesoro que hiciera una investigación exhaustiva, de fondo. Le di explicaciones de cómo se me atropelló en México particularmente la PGR cuando Marisela Morales se sentía la mujer de hierro. Felipe Calderón la hizo sentir así y ella se la creyó. Atropelló no solamente a Filemón García sino a su familia y sus empresas y después me di cuenta que somos varios empresarios a quienes afectó sus patrimonios”, explicó.

El encuentro antilavado

En julio de 2015, Filemón García asistió a la novena conferencia anual antilavado de dinero y delitos financieros que se realizó en Cancún. Uno de los principales atractivos fue la presencia de Andrea Gacki, subdirectora interina de la oficina de control del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ante los conferencistas y público asistente García increpó a la funcionaria estadounidense ante su negativa de borrarlo de su lista negra. La presencia de su nombre en el listado le impedía realizar negocios tanto en México como en otros países.

“Me ha perjudicado mucho, porque otras autoridades en Estados Unidos se han quedado con parte de mi dinero. No puedo ir a declarar a la Corte porque me detienen. Ya la investigación en México se terminó pero me desprestigiaron como de lo peor de la sociedad”, dijo entonces a EL UNIVERSAL.

Su acercamiento con las autoridades estadounidenses dio resultados y un año después recibió un documento del Departamento del Tesoro en estados Unidos.

“El 4 de agosto me llegó un documento donde me dicen disculpe usted, su nombre está fuera, puede hacer uso de su actividad normal dentro del sistema financiero mexicano, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo”, dijo García.