Filas, el problema a vencer en puente 3

NUEVO LAREDO, TAM.- Con un sistema operativo aduanero que no falle y disponer temprano de los pedimentos, ayudaría en reducir el congestionamiento en el Puente Internacional 3.

El personal de la Aduana neolaredense empieza a trabajar desde las 7 de la mañana en los módulos del Puente Internacional Tres pero es mínima la cantidad de tráileres que cruzan durante las primeras cuatro horas.

En cambio, el congestionamiento empieza a partir de la 1 de la tarde y empeora entre 3 y 4 de la tarde, conforme a las observaciones del Fideicomiso del Puente Internacional 3.

Gerardo Robles García, secretario de la Asociación de Transfers de Nuevo Laredo (ATNL), consideró que no sería complicado cruzar la carga pesada temprano, incluso permitiría a los transfers realizar más cruces por día y sería menor el congestionamiento, pero no se ha llevado a la práctica porque los pedimentos no están temprano.

En los últimos 6 años, las autoridades aduaneras han sugerido a los usuarios, como son los agentes aduanales, que adelanten sus operaciones para aprovechar el espacio libre durante las mañanas con lo que evitarán los congestionamientos y largas filas.

Por la aduana de Nuevo Laredo cruza el 40% del comercio de Estados Unidos y Canadá, por lo que la capacidad de los servidores es insuficiente, lo que provoca con fecuencia constantes fallas y saturación en su sistema.

Alfredo Espinosa Elizondo, director del Fideicomiso del Puente Internacional Tres, ha explicado en varias ocasiones los beneficios por cruzar durante las primeras horas de la mañana porque se utilizarían tiempos que han permanecido “muertos”, lo que ayudaría a disminuir el habitual congestionamiento que ocurre en la tarde.