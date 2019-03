FIFA ve viable que el Mundial de Qatar 2022 tenga 48 equipos; se decidirá en junio

El presidente del organismo Gianni Infantino ve viable esta posibilidad de aumentar las selecciones para la siguiente Copa del Mundo, por lo que en el próximo Congreso se decidirá si se aplica o no.

CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo de la FIFA aprobó el viernes explorar con Qatar la posibilidad de expandir a 48 equipos la Copa Mundial de 2022 con la adición de por lo menos otro país del Golfo Pérsico para montar los partidos del torneo.

El anhelo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es que el torneo crezca de 32 a 48 selecciones, lo cual un estudio de viabilidad demostró que precisa de por lo menos de un país adicional de los cinco que se han identificado.

La FIFA deberá trabajar con Qatar para presentar una propuesta para las próximas reuniones de Consejo y Congreso, a realizarse en París el próximo junio.

Ya se había dado luz verde para un Mundial de 48 equipos desde 2026, cuando la cita tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como coanfitriones.

The Associated Press relevó el lunes detalles del estadío de viabilidad de la FIFA, en el que se señala que no debe forzarse a que Qatar comparta partidos con Bahréin, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos a menos que esos países reestablezcan relaciones diplomáticas y abrir el espacio aéreo con Doha.

Dada su neutralidad en la situación, Kuwait y Omán han sido mencionadas como las mejores alternativas para montar partidos en 2022, pero la infraestructura de su estadio recibió una sucinta descripción en el informe de la FIFA.