FGR debe presentar a sus testigos clave en caso Javier Duarte, ordena juez

Un juez federal obligó a la FGR a presentar al ex tesorero Antonio Tarek Abdalá, y al ex funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Víctor Medina, quienes se convirtieron en testigos protegidos.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República deberá presentar a partir de esta semana a sus dos testigos clave que han declarado en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y sus ex colaboradores, para que puedan ser entrevistados en los procesos que se llevan contra otros ex funcionarios acusados por las autoridades veracruzanas.

MILENIO tuvo acceso a la orden emitida por un juez federal que obligó a la FGR a presentar al ex tesorero Antonio Tarek Abdalá Saad, y al ex funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Víctor Medina Aguirre, quien era el encargado de manejar la banca electrónica de todas las cuentas de la citada dependencia estatal.

Ambos gozan de la protección de la FGR porque decidieron acogerse a un criterio de oportunidad, a cambio de ser testigos y no ser juzgados.

De acuerdo con la resolución de Marín Acevedo Peña, juez de control con residencia en Xalapa, Veracruz, Tarek deberá comparecer el próximo 6 de junio en el edificio principal de la Fiscalía General de la República, en avenida Insurgentes número 20, en la Ciudad de México; mientras que Medina tendrá que ser trasladado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para ser presentado el 13 de junio.

En caso de que ambos testigos no asistan a las audiencias programadas, se les impondrá una multa de 16 mil 898 pesos a cada uno. También se apercibió al Ministerio Público Federal para que no obstaculice o dificulte la diligencia ordenada, porque se le puede imponer una sanción de 8 mil 449 pesos.

Antonio Tarek y Víctor Medina es requerido para ser entrevistado en el caso de Carlos Hernández Martínez y Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo, quienes fueron acusados de diversos delitos.

La FGR está obligada a brindar un área para que se pueda desarrollar la diligencia, para que la defensa de los imputados por la fiscalía veracruzana puedan recabar los testimonios que necesitan.

Hace unos días, el mismo juez emplazó a la FGR para que explique porqué Antonio Tarek se encuentra bajo “protocolo especial de protección”, luego de que la dependencia ha evitado a toda costa que el ex tesorero de Veracruz sea entrevistado en los procesos que se siguen contra colaboradores del ex gobernador Javier Duarte.