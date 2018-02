Festival Jóvenes Tamaulipas reúne a más de 25 mil asistentes en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.-Se realizó exitosamente la cuarta edición del Festival Jóvenes Tamaulipas en Ciudad Victoria, evento organizado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar Social y Jóvenes Tamaulipas.

Al evento asistió el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, quien junto a los organizadores y otros funcionarios, recorrió cada una de las áreas teniendo la oportunidad de saludar a los participantes así como al público asistente.

Este se desarrolló con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico, educativo, social y de salud de los jóvenes tamaulipecos a través de la vinculación de organismos públicos y privados.

Fue un evento multitudinario que reunió a más de 25 mil personas durante los dos días que se llevó a cabo en la capital tamaulipeca, donde niños, adultos y jóvenes principalmente pudieron disfrutar de un amplio programa de actividades recreativas.

Entre las que podemos mencionar, conciertos de música en vivo con talento local y nacional, corredor gastronómico y de emprendedores, conferencias, bungee, casa del terror joven, torneos de Super Smash Bros Wii U, Mario Kart 64, Forza Motorsport 5, FIFA 17 y League of legends , concursos de Pump It Up, Just Dance yu-gi-oh, cosplay, entre otros.

Además de carrera de botargas, exhibición de primeros auxilios, exposición militar y policiaca, graffiti urbano, casa del terror joven, entre otros.

También se contó con la participación de diferentes dependencias de Gobierno, las cuales acercaron beneficios a la juventud como: afiliaciones al Seguro Popular, ofertas laborales, promoción de créditos y de ofertas educativas, entre otros.

Fue una jornada intensa en la que brilló la alegría, diversión y convivencia entre familias y amigos, quienes fueron los protagonistas de este festival.

El cierre se dio de manera exitosa cumpliendo con los objetivos establecidos en cuanto a asistencia, logrando satisfacer las necesidades de recreación del público asistente.