¡Feliz cumpleaños Juan Gabriel!; hoy cumpliría 67 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día como hoy pero 1950 nació Juan Gabriel, uno de los cantantes y compositores más importantes de nuestro país al dejar una obra de más de mil 500 canciones y de lanzar más de 30 producciones discográficas en 45 años de trayectoria.

El menor de 10 hermanos, era hijo del arriero Gabriel Aguilera Rodríguez y la campesina Victoria Valadez Rojas. Nació en Parácuaro, Michoacán.

Histriónico, cursi, excéntrico, raro, extravagante, estrafalario, singular, original. El Diccionario se acaba con los sinónimos que se le pueden poner al lado al nombre “Juan Gabriel”. Único, gracioso, exagerado, desparpajado, desenfadado, atrevido, osado. Juan Gabriel era tan tierno que cuando cometía un acto de ridiculez, era imposible no amarlo. Viajar en el tiempo, algo posible hoy con internet, para ver cómo Juan Gabriel celebraba sus cumpleaños, es un ejercicio divertidísimo, en el que se salen sonrisas y hasta carcajadas. YouTube, Twitter, Google, allá vamos.

Cumpleaños 37 (1987)

Por alguna razón, es el cumpleaños de Juan Gabriel que más videos tiene en YouTube. Y menos mal, porque fue en su casa de Acapulco, con un polo amarillo, en donde no descansó del canto y la fiesta se convirtió en un concierto privado.





Cumpleaños 60 (2010)

El 17 de diciembre de 2009, semanas antes de su cumpleaños 60, le dieron su estrella de 400 lb (200 kg) en el Paseo de las Estrellas de Los Ángeles. Así que como una manera de celebrar ese logro y sus 60 años de vida, el 7 de enero se fue a Las Vegas a cantar “Amor eterno”, “No vale la pena”, “Así fue” y “Abrázame muy fuerte”.

Cumpleaños 63, (2013)

“Iba a ir nadando hasta Mar del Plata, pero no podía llegar porque luego me di cuenta que es un río, no es un mar, entonces la razón por la cual quería llegar es porque ahí voy a pasar mi cumpleaños en Argentina, en Buenos Aires, en Puerto Madero, un lugar muy bonito, con mi amiga Claudia y mi amiga Ángela, unas chicas muy buenas gentes. Entonces todo el mundo está invitado. Si gustan ir tienen tiempo, vayan, y no me lleven regalos, porque no sé qué hacer con tanta cosa que tengo ya. Si es en efectivo, mejor”, dijo Juan Gabriel en un video en el que nada en una piscina en la víspera de su cumpleaños número 63, en 2013.

Cumpleaños 64, (2014)

Esta vez no sólo cantó en su cumpleaños, sino que participó en el Teatro Metropolitan en el lanzamiento de la película ¿Qué le dijiste a Dios?, de la directora de cine Teresa Suárez. La cinta cuenta la historia de dos mujeres que trabajan como señoras del servicio doméstico y le roban zapatos y ropa a su jefa para irse a una boda en su pueblo. La banda sonora consta de 14 canciones de Juan Gabriel, que además, son la espina dorsal de la película.





Cumpleaños 65, (2015)

Juan Gabriel celebró su cumpleaños en medio una gira por 13 ciudades de Estados Unidos y República Dominicana. Sus fans le prepararon videos amateur de YouTube en su honor.

Cumpleaños 66, (2016)

Su último cumpleaños lo festejó en medio de la promoción de su disco “Los Dúo 2”, para el que grabó 16 temas con Andrés Calamaro, Belinda, Joan Sebastian, Carlos Rivera, Franco de Vita, José Feliciano, Miguel Poveda, David Bustamante, Ana Gabriel, Carla Morrison y Wisin.

HOMENAJE PRÓXIMO

El 18 de febrero se realizará el homenaje ‘Eternamente Juan Gabriel’ en el Foro Pegado del Estado de México, donde se presentarán estrellas como Juanes, Andrea Bocelli, Yuri, Fernando de la Mora y Natalia Lafourcade

Este homenaje es el primero que organiza su hijo Iván Aguilera y se espera la asistencia de 70 mil personas.

Otras estrellas que se esperan en este concierto son Jessie & Joy, David Bisbal, Luis Fonsi, Shaila Dúrcal, La India y Aída Cuevas.