Félix recuerda a electores que aparecerá como «Moyo» en la boleta electoral

MIGUEL ALEMÁN, TAM.- Este 2 de junio, la gente votará por el “Moyo” y lo llevará al Congreso como Diputado por el Distrito 3 para mantener a Tamaulipas en acción.

Félix Fernando “Moyo” García Aguiar, candidato a legislador por el Partido Acción Nacional -PAN-, informó a sus electores y ciudadanos en general, que en uso del derecho que le concede la ley electoral, con ese sobrenombre quedó registrado en las papeletas que irán a las urnas.

“Hemos posicionado la marca el ‘Moyo’, la gente ya no me llama por mi nombre, me dice ‘Moyo”, dijo García Aguiar a Radiofórmula, el miércoles.