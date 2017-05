Felipe Garza podría a ser candidato independiente o por otro partido

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el doctor Felipe Garza Narváez no descartó volver a competir electoralmente por algún otro partido político, e incluso por la vía independiente.

En visita realizada a esta ciudad fronteriza el mencionado se reunió con un grupo de periodistas ante quienes reiteró que si abandonó las filas del tricolor fue porque dicho instituto político abandonó a su vez a la militancia.

“No me gustó como trataron a la militancia en la última elección”, enfatizó, a la vez que indicó que tras la pasada derrota electoral no se sintió la solidaridad de la dirigencia nacional, y de hecho hizo notar que hasta el momento no se ha designado delegado nacional en el comité estatal del PRI.

Manifestó que tras su salida del PRI ha recibido algunas invitaciones de otros partidos, aunque no reveló cuales, y aceptó que si bien es cierto que renunció al partido al cual sirvió por 45 años como militantes y por 32 años en cargos públicos, no abandonará la política.

A pregunta expresa sí podría ser candidato independiente, dijo que es una opción, como igualmente es una opción ser abanderado de algún otro partido.

Y en referencia a las críticas que dictan que es una persona malagradecida con su partido al haber sido tres veces diputados local y abandonar el barco, enfatizó, “yo no soy una gente malagradecida, el partido (PRI) me dio oportunidades y yo atendí todas las responsabilidades que me dio el partido, atendí puntualmente todas las comisiones que se me dieron”.

Tocante al panorama electoral del 2018 dijo que las elecciones serán muy competidas, “y todos los partidos tienen que hacer su mejor esfuerzo t mandar sus mejores cuadros, pero no solo pensando en ganar, sino en gobernar bien, y gobernar bien para todos, porque a veces se gana con las minorías, y no se gobierna como debe ser”.