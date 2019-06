‘Federación se ha equivocado’

NUEVO LAREDO, TAM.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), emplaza al Presidente de la República para que reconozca que se ha equivocado y que antes de que sea demasiado tarde haya una necesaria e impostergable enmienda.

El jueves, en una rueda de prensa, el presidente de la Coparmex a nivel nacional, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que hoy en día ante los nuevos retos en materia económica, el Presidente de la República tiene que reconocer que se ha equivocado.

“Por un lado, se tiene la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles generalizados para los productos mexicanos y ayer ante la degradación de la calificación de la deuda soberana de México por parte de uno de los calificadores de mayor prestigio internacional, llegó el momento en que el Presidente de una señal que genere confianza en México”, agregó el presidente de Coparmex.

Esta señal debe generar confianza en México a nivel economía y en el mundo entero, el Presidente tiene que reconocer que se ha equivocado en algunas de sus declaraciones públicas, es momento de que genere confianza y tenga espacios de corrección.

Corrección en la decisión de abandonar las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un espacio de corrección para limitar el famoso Tren Maya a solamente el tramo Cancún-Tulum que es el único que tiene viabilidad económica y para que antes que empiece a gastar recursos públicos, suspenda el proyecto de Dos Bocas, cualquiera de esas medidas y qué mejor si fueran las tres serían una bocanada de oxígeno a la confianza que se requiere en el país.

Esto no sólo lo dice Coparmex, sino que hay anuncio a nivel internacional, son señales de alerta, que se tienen que apreciar y aplicar racionalidad para que se genere confianza, añadió.

“De lo contrario se perderá un espacio valioso e irrecuperable, que puede significar deterioro a la economía del país a corto, mediano y largo plazo, es por ello que emplazamos al Presidente para que reconozca que se ha equivocado y que antes que sea demasiado tarde, haya una necesaria e impostergable enmienda”, agregó.

Los empresarios apoyarán al Gobierno Federal en las gestiones que realice ante Estados Unidos para lograr que la medida de los aranceles no se convierta en realidad, indicó De Hoyos Walther.

Por ello se le pide al Presidente que sin demora, y que él como jefe de Estado, concrete una reunión con Trump y de jefe a jefe, se trate este tema que sería gravísimo para la economía mexicana.

Que no se pierda tiempo con manifestaciones en las calles, no hay duda que todos apoyaremos esas gestiones, pero no tiene que perder tiempo convenciéndonos a los mexicanos del interés superior del país, que esta amenaza no se materialice y se trate como asunto de tercer orden, sino verdadero interés. En el siglo 18 se enviaban cartas, pero ahora en el siglo 21 todo debe ser en forma personal, y si se pierde más tiempo, será en perjuicio del país, concluyó.