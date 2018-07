Fechas y horarios de la Liga MX, Jornada 1 del Apertura 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-Los equipos de Veracruz y Pumas de la UNAM subirán el telón del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, una vez que este viernes midan fuerzas en la primera fecha y en el primer compromiso del mencionado certamen.

La cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente albergará este cotejo que arrancará a las 19:00 horas, con el arbitraje de Francisco Chacón Gutiérrez, en busca de que exista un buen comienzo de campeonato.

Posteriormente, a las 21:00 horas Atlas recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Jalisco.

La actividad se reanudará para el sábado, con el duelo entre Cruz Azul y Puebla, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca a las 17:00 horas. Más tarde Pachuca recibirá a Monterrey a las 19:00 horas.

Tigres, por su parte, enfrentará a León a las 21:00 horas y en el mismo horario, Tijuana se medirá ante las Chivas de Guadalajara a las 21:00 horas en la frontera.

Finalmente, el domingo tendremos cuatro encuentros, con los duelos entre Toluca vs. Monarcas (12:00 horas), Santos vs. Lobos BUAP (18:00 horas) y Necaxa vs. América (20:00 horas).

Aquí te dejamos todas las fechas de la Jornada 1.

Fuente: Milenio