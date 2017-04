FBI investiga oficinas del Condado de Webb y City Hall

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de 24 horas de que incursionara el FBI en las oficinas del Condado de Webb y en el edificio del City Hall, el mayor de Laredo, Texas, Pete Sáenz, aun no tiene información alguna sobre cómo se desarrolla el caso.

“Aun no dan a conocer nada los agentes del FBI, al menos a mí en lo que corresponde a mi nombramiento como mayor, no me han notificado nada, ni quiénes son los investigados, cual es el problema en si nada, ellos solo llegan cierran y sacan a la gente, y a las diez de la noche de ese mismo día se retiran, y hasta el momento siguen sin informar nada”, explicó el mayor Pete Sáenz.

Ante la publicación de algunos nombre el mayor dijo que, ni esos le habían sido confirmados directamente por el FBI, pero que de ser así eso ya le compete a los que se lleguen a citar defenderse por sí solos, ya que no compete a la ciudad estar al tanto del caso a menos que lo soliciten las autoridades encargadas.

En una entrevista anterior, Pete Sáenz recalco que a pesar de que fue una situación penosa, está totalmente de a cuerdo que se actúa legalmente con quienes resulten con algún cargo, ya que su mandato se tiene que distinguir por la transparencia.

Pie de foto: Mayor Pete Sáenz, sigue sin recibir información alguna sobre la investigación del FBI en algunas oficinas del Condado de Webb y City Hall.