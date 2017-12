FBI investiga filtración de fotos íntimas de Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga la filtración de fotos íntimas de la que fue víctima la actriz Kate del Castillo.

En entrevista exclusiva para la revista Quien, la actriz adelantó que la agrupación de investigación criminal del Departamento de Justicia estadounidense “esta buscando” a los responsables pues previo a la filtración ya había sido objeto de extorsión.

“El FBI ya está buscando. A mi me mandaron tres fotos, hace dos semanas, donde me extorsionan (…) no hice caso”.

La violación a la privacidad e intimidad de Kate del Castillo ocurrió solo un día después de que la conductora Montserrat Oliver también fuera víctima de un ataque moral al ejercicio de su sexualidad.

Al respecto, la protagonista de “Ingobernable” calificó como un robo la publicación de las fotografías pues asegura que no fueron sexting, es decir, no se las envío consentidamente a nadie. “Esas fotos no salieron de mi cel, no se las mandé a nadie (…) no son para compartir. Es un robo”.