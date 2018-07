Favorece nuevo fallo de la Corte a Cuauhtémoc Blanco

Esta no es la primera vez que la SCJN favorece al ex futbolista pues desde el año 2016 el Máximo Tribunal recibió los primeros litigios promovidos contra las acusaciones del Congreso local de que no cumplió con los requisitos formales para ser alcalde de Cuernavaca. [Agencias]