Fans se enojan y abuchean a Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- No hay dudas de que estamos ante una Taylor Swift completamente diferente a la que conocíamos antes. Sus canciones vengativas llegaron a un nivel impensado con “Look What You Made Me Do”, y ahora parece que ni siquiera quiere de la misma manera a sus fans (a quienes le debe TODO).

Luego de lanzar sus dos nuevas canciones (“Look What You Made Me Do” y “…Ready For It?”), la cantante no apareció en público, ni cantó en vivo desde estos estrenos. Por esta razón, cuando sus fans supieron donde se realizaba la boda de su mejor amiga, Abigail Anderson, donde ella cumplió el rol de dama de honor no dudaron en ir a verla.