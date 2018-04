Fan de Chivas me metió la mano entre los glúteos: reportera de Fox Sports

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que las Chivas de Guadalajara se coronaron en la Liga de Campeones de la Concacaf, el caso de la reportera de Fox Sports, María Fernanda Mora se volvió viral, quien sufrió acoso sexual por parte de un aficionado del Rebaño Sagrado mientras realizaba un enlace en vivo de la celebración.

“A los que dicen que exageré porque se trató de un “arrimón”, les comento: hasta una mirada lasciva vulnera a una mujer. Pero no, no fue un ‘arrimón’, y explico lo que aconteció, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Durante el enlace este pseudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé: ‘Puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente’, continué hablando frente a la cámara. Este sujeto, envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme”, explicó.

Dentro del mismo comunicado ‘Marifer’ agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido ante dicho acto, pero a la vez externó su preocupación por el tipo de comentarios que ha recibido, mismos que afirman que “se lo merecía”, que es una “puta”, que la van o debieron “violarla”, que ella misma se los “buscó”, entre muchos otros.

Aquí te dejamos el comunicado completo: