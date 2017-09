Famosos envían oraciones tras sismo en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Actores, cantantes y famosos reaccionaron en redes sociales luego del sismo de 8.2 grados registrado la noche del jueves que se sintió en al menos 15 estados de la República.

Oraciones, palabras de solidaridad y llamados a estar alerta, fueron algunas de los mensajes que los famosos escribieron en sus cuentas de redes sociales.

Gracias por sus mensajes. Todos en mi familia estamos bien tras el sismo /Thank you all for your messages. We are ok after the earthquake.

— diego luna (@diegoluna_) 8 de septiembre de 2017