Famosos celebran que «karma y justicia divina» le lleguen a Bigorra

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Daniel Bisogno dijo en el programa «Ventaneando» que la responsable de vender exclusivas sobre su divorcio fue Raquel Bigorra, los mismos conductores del programa de espectáculos recordaron otros episodios en los que Raquel había vendido exclusivas de sus compañeros o amigos.

Curiosamente, las personas implicadas han puesto publicaciones que al parecer, confirman estas versiones.

Caso Atala Sarmiento

En el programa «Ventaneando», Pati Chapoy recordó el momento en el que Atala Sarmiento acudió a una clínica de fertilidad para poder embarazarse. Inmediatamente después la noticia apareció en una revista y Atala acusó a Raquel.

«Seguramente no se acordó Atala que cuando su suegra le pidió el teléfono a la Bigorra de una clínica de fertilidad (ella fue porque quería tener un bebé), curiosamente se publica en una revista. Atala llegó muy enojada diciendo que fue Raquel Bigorra porque la única que sabía que ella iba ir», dijo la conductora.

Pedro Sola, en el mismo programa, señaló:

«Cuando Atala aquí se puso tan enojada por esa situación yo hasta le dije que no, que seguro de la misma clínica llamaron».

Ingrid Coronado, Poncho de Anda y Fernando del Solar

Otra de las noticias que circuló recientemente es que hace unos días, Ingrid Coronado fue invitada al programa «Netas Divinas». La conductora invitada de esa edición fue Raquel Bigorra, pero lo que no sabían era que no se llevan bien.

Cuando Ingrid se enteró…

«En ese instante, haz de cuenta que traía resorte la silla y dijo: yo con Raquel Bigorra no voy a estar, y se fue»,

Atala señaló que esta posible enemistad podría tener origen cuando Raquel se embarazó e Ingrid la suplió.

En «Ventaneando», Pati Chapoy refirió que podría haber relación entre las noticias que se difundieron de Ingrid, Poncho y Fernando.

«Qué coincidencia que cuando Raquel estaba en ‘Venga la Alegría’ salió información muy delicada de Fernando del Solar, de Ingrid Coronado, de Poncho de Anda».

Cuando Ingrid Coronado y Fernando del Solar anunciaron su polémica separación, una revista aseguró que ella y Poncho de Anda estaban en una relación, más adelante, los dos desmintieron el romance en «Ventaneando».

«Evidentemente no tengo cola que me pisen y por eso tengo el valor de pararme en un programa y decir las cosas como son». Coronado, además, señaló que afortunadamente era amiga de la esposa de Pocho.

¿Qué hicieron Ingrid y Poncho de Anda?

La conductora no dio nombres pero subió una foto con tremenda sonrisa en la que decía:

«Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda».

Fernando del Solar no se ha pronunciado al respecto y Poncho de Anda escribió en su cuenta de Twitter:

«En mi deseo no hay odio, en mi deseo no hay rencor, lo único que pedía era justicia y Dios me la regaló en el momento que menos la esperaba. Tarde o temprano todo siempre sale a La Luz. #yoenpaz».

Niurka Marcos

En 2014, Niurka Marcos se quejó de su paisana porque, de acuerdo a sus declaraciones, Raquel «mandaba a correr» a quienes le caían mal.

En Twitter, Niurka ha retwitteado cosas respecto a Raquel y hasta escribió:

«Papi a mi ella me tiene bloqueada porque yo si le rompo su madre se hace la santa y es una gata que si se la meten grita y si se la sacan llora», se lee.

¿Y Raquel Bigorra?

Raquel se limitó a poner en sus redes sociales un comentario en el que lamenta la «cortina de humo».

«Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar».

Su publicación ha generado más de 4 mil reacciones y más de 3 mil respuestas, pero muchas son reacciones negativas.