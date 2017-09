Familias en Oaxaca dejan a sus muertos detrás y huyen al monte

CIUDAD DE MÉXICO.- En este pueblo oaxaqueño al menos 10 personas fallecieron en los últimos temblores. Armados de palas, picos y machetes, durante horas, hombres y mujeres de distintas condiciones sociales rozaron la maleza y aplanaron el suelo para colocar las tiendas de campaña que les fueron donadas.

El temor es fundado. Florentina Cruz Guzmán y Juan Toledo Martínez sobrevivieron al sismo del 7 de septiembre, pero no al que sacudió su pueblo el pasado sábado.

“Esa vez estábamos en casa, cargué a mi mamá porque ella es discapacitada, y la jalé a la salida, pero nos caímos ahí me quedé, no nos pasó nada, pero la casa fue destruida. Después de eso nos fuimos a otro cuartito que pensaba que estaba mejor y fue el que ahora se desplomó y la mató a ella, mi papá está muy grave en el hospital”, dice María Antonieta Ríos Cruz.

Por Ignacio Carvajal

Asunción Ixtaltepec, Oaxaca/Ciudad de México, 25 de septiembre (BlogExpediente/SinEmbargo).– Igual que fugitivos de la ley, sin apoyo de las autoridades, instalados en lo que antes era un terreno para el pastoreo del ganado, la familia de Francisca Cruz Valdivieso sobrelleva las últimas horas del fin de semana en el que se han presentado más de diez réplicas del sismo del siete de septiembre.

“Yo estaba ayer en mi casa, en Comitancillo, pero una de mis hija me trajo para acá, de por allá no dormía en la casa, lo hacíamos en el patio, pues es peligroso estar cerca de las paredes. Ahora acá nos prestaron este terreno, y acá pensamos pasar hasta que se acaben los temblores”, cuenta la mujer de 59 años, empleada de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien siente que la angustia la está mermando física y emocionalmente. Sus ojos son tristes y sin esperanza. No sabe qué pasará con su trabajo y salud.