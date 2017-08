Familia que murió por ‘Harvey’ eran parientes de Selena

TEXAS.- Hasta el momento el huracán Harvey ha dejado miles de damnificado por sus fuertes lluvias en Texas, Estados Unidos. Hasta el momento van poco más de 30 personas muertas por este fenómeno natural.

Una historia que ha conmocionado al mundo fue la trágica muerte de una familia en una furgoneta.

La familia Saldívar viajaba en una vehículo y perdieron la vida en el Green Bayou al este de Houston al tratar de escapar de la furia de las corrientes del agua. Lo que ha llamado más la atención es que los cuatro menores y las dos personas de la tercera edad eran familiares de Abraham Quintanilla, el padre de la fallecida cantante Selena.

Fue el mismo Abraham Quintanilla quien confirmó por medio de Facebook que los fallecidos atrapados en una camioneta del tipo Van que quedó sumergida en el agua el pasado sábado 26 de agosto, cuando la tormenta azotaba la Ciudad Espacial, eran sus parientes.

EL CASO

De acuerdo a la oficina del Alguacil, los cuatro cuerpos de la familia Saldívar comenzaron a ser rescatados por el equipo de buceo del Condado de Harris a las 7:00 de este miércoles 30 de agosto, luego de que el nivel del agua bajó en esa zona boscosa y pantanosa del condado.

“Con la disminución de las precipitaciones hemos podido ver finalmente el vehículo y lamentamos informar que hay dos cuerpos adultos sin vida flotando justo al lado”, dijo Ed González, alguacil del condado de Harris, cuya capital es Houston.

Entre las víctimas figuran los bisabuelos de la familia, de 81 y 84 años, respectivamente, y cuatro menores de 16, 14, 8 y 6 años de edad. Los menores fueron identificados como Devy, Dominic, Xavier y Daisy Saldívar.

We are sad to confirm we have retrieved six victims from a van that was submerged in Greens Bayou. #harvey pic.twitter.com/dbsKGIvtLi

— HCSOTexas (@HCSOTexas) 30 de agosto de 2017