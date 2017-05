Familia desaparece en Triángulo de las Bermudas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades creen haber encontrado restos de una avioneta que se dirigía a Estados Unidos cerca de una isla en las Bahamas, en la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas, pero no han desistido de buscar a las cuatro personas a bordo, entre ellas dos menores y una conocida empresaria neoyorquina, dijo la Guardia Costera el miércoles.

Se determinó que el material recuperado del mar al este de la isla de Eleuthera provino de una avioneta bimotor MU-2B, el tipo de aparato que perdió contacto con control aéreo cuando volaba de Puerto Rico a Florida el lunes, dijo el teniente guardacostas Ryan Kelly.

#Update @USCG image of debris, confirmed components of an MU-2B aircraft recovered 15 miles E of Eleuthera, Bahamas; search continues. pic.twitter.com/lP0lSX0bld

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) 17 de mayo de 2017