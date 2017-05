Faltan gasolineras en la ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- Faltan estaciones de servicio de combustibles en la ciudad y en todo el país; si se cumple el plan del gobierno federal se espera la operación de más gasolineras de diferentes marcas.

En Tamaulipas operan 535 gasolineras y en el país hay más de 11 mil 467 estaciones de servicio distribuidas, una cantidad insuficiente para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) si se considera la población que tenemos y el número de vehículos que circulan.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo mencionó que 52 estaciones operan en la ciudad y la cantidad no ha crecido porque no todos los empresarios pueden solventar la gran carga de impuestos así como pagar el costo de permisos (reglamentación), y segundo, porque no es mucha la ganancia económica que se obtiene por instalar una gasolinera.

El consumidor, consideró que será el principal beneficiado cuando se aplique el nuevo modelo de venta de combustible porque se espera mayor competencia de precios entre los concesionarios participantes, incluso con variedad de marcas de gasolineras.

“Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la competencia es sana, es una oportunidad para mejorar, pero siempre y cuando se den las condiciones para que los concesionarios puedan trabajar y competir con otras empresas que son más fuertes. Nosotros tenemos muchas expectativas sobre cómo será realmente el nuevo modelo abierto cuando se ponga en marcha la liberalización de precios en Tamaulipas”, agregó.

Los empresarios gasolineros de Nuevo Laredo comparten muchas preguntas sobre el próximo modelo competitivo mediante la liberalización de precios de las gasolinas por regiones en los estados, que corresponde a Tamaulipas en junio próximo.

Según lo informado por el gobierno federal, habrá mayor competencia porque será un mercado abierto,

donde cada gasolinera decidirá el precio al que puede vender.

En una entrevista con periódico El Financiero, Luis Herrera Fallas, director general de Regulación y Tarifas de Petrolíferos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), comentó que alrededor del 40 por ciento de los municipios del país no cuentan con gasolineras, lo que representa una gran oportunidad en momentos en que el sector empresarial gasolinero se encarrila hacia un modelo más competitivo.