Faltan ciudadanos para funcionarios de casillas

NUEVO LAREDO, TAM.- Alejandro Muñoz, Vocal de Capacitación Electoral Educación cívica del 01 distrito electoral en Nuevo Laredo informó que apenas cinco mil 285 personas han aceptado ser funcionario de casilla para las elecciones del 2 de junio.

Una cifra buena, consideró el funcionario, tomando en cuenta que se necesitan suplentes para el día de los comicios y son aproximadamente 530 casillas que colocarán en ese día con seis funcionarios cada una.

“Llevamos un mes de trabajo, estamos un poquito bajo en algunas secciones como en el sector Centro, Madero, Aduana, Guerrero, en donde estamos batallando para que la gente acepte, todavía nos falta más de 2 mil personas, nuestros capacitadores están trabajando día y noche en busca de los 40 mil ciudadanos que resultaron insaculados, llevamos un buen avance, pero todavía nos faltan, tenemos como meta el 24 de marzo para completar los más de 7 mil funcionarios de casilla”, subrayó.

Comentó con son 109 capacitadores y 19 supervisores electorales recorren casa por casa invitando a las personas a que participen en esta jornada electoral.

“El 8 de abril realizaremos la segunda insaculación en donde se sortearán las funciones que tendrán cada uno de los ciudadanos que aceptaron formar parte del proceso y sobre eso los vamos a capacitar para que tengas las herramientas necesarias para poder desarrollar su función sin ningún problema”, mencionó.

Por su parte, Alejandro González Sánchez, capacitador comentó que desafortunadamente la respuesta de la ciudadanía no ha sido buena, ya que destacó que la gente está muy renuente en participar en estas elecciones.

“La gente no quiere participar, cuando acudimos a los domicilios las personas no nos abren la puerta y los que nos abren unos si aceptan, pero la mayoría no quiere, ponen muchas excusas, cada día solamente logró que acepten entre tres y cuatro personas, por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia y participe, los invitamos a que nos abran las puertas para que sean testigos y participes de esta jornada electoral siendo funcionario de casilla”, finalizó el capacitador quien recorre el sector centro.