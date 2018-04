Falso Obama muestra los riesgos de la inteligencia artificial

Mediante el uso de machine learning, el actor y comediante Jordan Peele fue capaz de recrear el rostro, voz y expresiones del ex presidente de EU.

E.U.-Hoy las noticias falsas o engañosas pueden estar construidas con imágenes alteradas o mal interpretadas, en los próximos meses y años pueden tratarse de videos en alta definición con la voz y rostro de personas que no estuvieron ahí gracias al desarrollo de los algoritmos de cómputo visual y la inteligencia artificial.

Al menos así lo explica Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, en un video donde menciona que el actual presidente, Donald Trump, no es otra cosa más que un un idiota. El tema es que aunque en el video vemos el rostro y voz de Obama, el ex mandatario no forma parte del video y jamás ha dicho esas palabras.



La palabras pertenecen al comediante y actor Jordan Peele y la imagen es un video montaje creado con herramientas comunes como Photoshop y algoritmos de machine learning a través de aplicaciones como FakeApp.

El video publicado originalmente por BuzzFeed tomó cerca de 56 horas en producirse y tiene la intención de mostrar a los internautas lo peligroso que pueden llegar a ser herramientas como Deep Fake en el desarrollo de noticias falsas.

Los famosos Deepfakes ganaron popularidad a finales de 2017 y principios de 2018 luego de que una serie de videos pornográficos de actrices famosas como Emma Watson salieran a la luz en diversos sitios de internet.

Sin embargo, esos videos no contaron con la participación de dichas actrices y eran completamente falsos. FakeApp es una aplicación de cómputo visual que es capaz de procesar millones de imágenes de una misma persona y posteriormente puede sobreponer el rostro de ese individuo sobre videos con un alto nivel de precisión.

Aunque los deepfakes no son perfectos pues requieren de una gran cantidad de fotografías en alta resolución para funcionar y hacer pasar el video falso como un verdadero, su uso es potencialmente peligroso para figuras públicas como políticos, actores o personalidades.

“Puede sonar como algo básico, pero a medida que nos movemos más y más a la era de la información este tema será la diferencia entre sobrevivir o vivir en una distopía espantosa”, advierte Peele mientras hace la interpretación del falso Obama.