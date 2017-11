Falsa amenaza de bomba provoca cierre de Casa Blanca; detienen a uno

E.U.-El Servicio Secreto estadounidense informó de la detención de una persona y el cierre de un área cercana a la Casa Blanca por “actividad sospechosa”.

Agentes respondieron a la alerta registrada a las 9:24 horas (hora local) con el cierre al público del lado norte de la residencia oficial y del Parque Lafayette.

Update: subject is in custody, Lafayette Park & North Fence line along Penn. Ave. remain closed.

— U.S. Secret Service (@SecretService) November 3, 2017