Fallecimientos de famosos que impactaron este 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de dar por concluido este 2017, el público recordará a figuras importantes del espectáculo, cuyos decesos dejaron en el asombro al mundo entero, que guardó un minuto de silencio por los músicos, actores y otras celebridades que partieron.

Algunos de los fallecimientos que más resonaron en distintos ámbitos del espectáculo, fueron los de Barbara Sinatra, Malcolm Young, Azzedine Alaïa, Lil Peep, Chuck Berry, Roger Moore, Adam West, Bimba Bosé, Chester Bennington y Hugh Hefner.

Este último fue uno de los más polémicos, ya que en vida fue fundador, en el año de 1953, de una de las revistas más importantes a nivel mundial: Playboy. A sus 91 años falleció por un paro cardiaco en su famosa mansión de Beverly Hills el 27 de septiembre, rodeado por sus seres queridos.

Durante la tutela de Hefner, la revista Playboy mostró en su portada a iconos de la cultura popular como Marilyn Monroe, Goldie Hawn, Mariah Carey y Lindsay Lohan. El magnate era conocido por su sombrero de marinero, sus jóvenes esposas y su bata roja insignia.

El 20 de julio los medios de entretenimiento globales darían la noticia de que el vocalista principal de Linkin’ Park, Chester Bennington, se había quitado la vida en su casa de Palos Verdes, en Los Ángeles, con 41 años de edad y seis hijos, resultado de dos matrimonios.

Con Linkin’ Park el cantante disfrutó del éxito en la música con más de 68 millones de discos vendidos y el reconocimiento de dos premios Grammy a su trabajo, por lo que su muerte causó gran revuelo en redes sociales y numerosos artistas y seguidores lamentaron el hecho.

La franquicia del agente 007, James Bond, sufrió la primera pérdida de un protagonista cuando el 23 de mayo se reportó que, a causa del cáncer, el actor británico Roger Moore había muerto. Moore es quien más veces ha dado vida al famoso detective, acumulando un total de siete películas en la saga entre los años 1973 y 1985.

Otro famoso personaje que partió fue Adam West, quien fuera el primer Batman de la televisión en el año 1966 hasta 1968, papel que marcó su carrera y que no logró quitarse nunca. Murió a los 88 años a causa de leucemia el 9 de junio en Los Ángeles, California.

El mundo del rock sufrió de nuevo cuando el 18 de noviembre se informó que Malcolm Young, uno de los fundadores y guitarrista de la agrupación AC/DC, había fallecido en Sídney, Australia, con 65 años de edad tras varios años de sufrir demencia.

Tras dos años de lucha contra el cáncer, con 41 años de edad, la modelo y cantante española Bimba Bosé murió el 23 de enero a causa de una metástasis en los huesos, hígado y cerebro. Su familia informó que pasó sus últimas horas en compañía de sus seres queridos, más tarde su tío Miguel Bosé se abriría con la prensa para lamentar el suceso.

Con 90 años de vida la ex modelo Barbara Sinatra, la cuarta y última esposa del reconocido cantante Frank Sinatra, murió el 25 de julio en su rancho de California, Estado Unidos en la tranquilidad de su hogar y rodeada de sus seres más allegados. Barbara Blakeley, su nombre de soltera, se casó con el intérprete de New York, New York en el año de 1976 y duró 22 años a su lado.

Una de las figuras importantes en el género del rock & roll, el cantante Chuck Berry, murió el 18 de marzo a los 90 años de edad, el medio especializado TMX publicó que fue por causas naturales y por esa razón no se le practicaría una autopsia. A este personaje se le relaciona con la invención del lenguaje del rock & roll.

El mundo de la moda también se vio afectado con el deceso del diseñador originario de Túnez, Azzedine Alaïa, quien se reportó sin vida a sus 77 años en París, Francia, luego de haber entrado en estado de coma por consecuencia de una fuerte caída. El creativo vistió a celebridades como Rihanna, Lady Gaga, Naomi Campbell y Kim Kardashian.

Uno de los más comentados este 2017 fue el rapero de 21 años Gustav Elijah, mejor conocido como Lil Peep, cuyo cuerpo fue difundido por sus amigos en redes sociales pues pensaron que sólo estaba durmiendo, más tarde ese 15 de noviembre autoridades confirmarían que era el cadáver mostrado el que yacía a causa de una sobredosis.

El joven era conocido como “La promesa del rap” y recientemente su productor confirmó la existencia de un álbum de estudio póstumo. “Cuando muera, me amarás” fue una de las últimas publicaciones que el cantante dejó en sus páginas oficiales.